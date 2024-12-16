Стильно, но опасно: врач назвал причину, по которой стоит перестать носить угги

Хирург назвал данную модель обуви причиной деформации стопы и боли в коленях. Врач Александр Умнов объяснил, что модные в этом сезоне угги в большинстве случаев могут быть опасны. Проблема заключается в том, что в этой обуви нога не фиксируется, из-за чего складывается неправильная походка.

Она не пружинит, из-за мягкой подошвы происходит деформация контура стопы и не амортизируется пятка. С каждым шагом нога получает микротравмы. Из-за полного отсутствия каблука пятка постепенно опускается, — объяснил Умнов.

Хирург подчеркнул, что особенно не стоит покупать угги детям, поскольку нога ребёнка куда более «уязвима». А взрослым врач посоветовал носить такую обувь не более двух часов подряд:

Ребёнку желательно их не покупать вообще, а если взрослому человеку очень хочется носить любимые угги, то лучше более двух часов подряд в них не ходить. Чтобы сохранить здоровье, необходимо носить угги не более трех раз в неделю по несколько часов и желательно с перерывами. Любые зимние сапоги на небольшом подъёме будут куда безопаснее, чем угги, для вашего здоровья.

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