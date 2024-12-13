Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Учёные из Швеции определили самые вредные для сердца сладости

Эксперты Лундского университета в Швеции изучили влияние разных видов сладостей на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Анализ данных 69 705 участников показал, что высокий уровень потребления сахара связан с повышенным риском ишемического инсульта и аневризмы брюшной аорты, а у людей с нормальным индексом массы тела (ИМТ) — сердечной недостаточности.

Наиболее опасным источником сахара оказались сладкие напитки. Регулярное их употребление увеличивает вероятность ишемического инсульта, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и аневризмы брюшной аорты. Автор исследования Сюзанна Джанци отметила, что жидкая форма сахара практически не насыщает организм, что приводит к его избыточному потреблению.

Интересно, что эпизодическое употребление сладкого оказалось полезнее полного отказа от него.

Читайте также: Простой тест с пальцами поможет выявить возможные проблемы с лёгкими или сердцем

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.