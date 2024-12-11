Дэвид Бекхэм удивил поклонников неожиданным выбором картины для своего кабинета

На стене футболиста висит портрет человека, который оказал на него сильное влияние. Дэвид Бекхэм всегда был на короткой ноге со многими членами британской королевской семьи, но с Елизаветой II у него сложились особые отношения. Спортсмен с большим уважением и почётом относился к ней, а после смерти королевы разместил у себя в кабинете её портрет.

Дэвид вышел на связь с поклонниками и рассказал, что сейчас в его доме творится настоящее предпраздничное безумие. В один момент в кадр попал портрет Елизаветы, висящий в аккуратной рамке.

Дэвид Бекхэм Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Сейчас раннее утро, я только зашёл в офис. Обычно у меня здесь довольно чисто, но ночью что-то случилось», — сказал футболист, показывая фигурки крошечных эльфов, расположившихся под изображением королевы.

Дэвид Бекхэм Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Поклонники Бекхэма пошутили, что под постоянным надзором Её Величества любая работа идёт более активно, и это лайфхак, который стоит взять на заметку.

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