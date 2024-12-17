Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Учёные раскрыли секрет идеально упакованных новогодних подарков

Учёные раскрыли секрет идеально упакованных новогодних подарков
Секрет идеально упакованных новогодних подарков
Аудио-версия:
Комментарии

Многие из нас стремятся украсить подарки изысканными бантами, сложными узорами и дополнительными слоями упаковки, надеясь произвести впечатление на получателей. Однако новое исследование китайских учёных показало, что большинство людей предпочитает простоту в оформлении подарков.

Учёные из Пекинского университета технологий и бизнеса провели серию экспериментов с участием более 2,6 тысячи человек, чтобы изучить предпочтения людей в отношении упаковки подарков. Оказалось, что респонденты считают пышную упаковку бессмысленной и даже раздражающей.

Участникам предложили оценить свои эмоции после просмотра подарков в трёх вариантах упаковки: с дополнительным декором, стандартной и вовсе без упаковки. Затем их попросили представить процесс дарения и получения подарков от близких и незнакомых друзей.

Результаты показали, что дарители чаще выбирают яркую упаковку, полагая, что это демонстрирует их заботу. Но получатели, напротив, предпочитают простую упаковку, считая её более практичной и менее расточительной.

Читайте также:
Гид по подаркам на Новый год: 35 идей — для родных, коллег и вторых половинок
Гид по подаркам на Новый год: 35 идей — для родных, коллег и вторых половинок

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android