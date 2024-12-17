Учёные раскрыли секрет идеально упакованных новогодних подарков

Многие из нас стремятся украсить подарки изысканными бантами, сложными узорами и дополнительными слоями упаковки, надеясь произвести впечатление на получателей. Однако новое исследование китайских учёных показало, что большинство людей предпочитает простоту в оформлении подарков.

Учёные из Пекинского университета технологий и бизнеса провели серию экспериментов с участием более 2,6 тысячи человек, чтобы изучить предпочтения людей в отношении упаковки подарков. Оказалось, что респонденты считают пышную упаковку бессмысленной и даже раздражающей.

Участникам предложили оценить свои эмоции после просмотра подарков в трёх вариантах упаковки: с дополнительным декором, стандартной и вовсе без упаковки. Затем их попросили представить процесс дарения и получения подарков от близких и незнакомых друзей.

Результаты показали, что дарители чаще выбирают яркую упаковку, полагая, что это демонстрирует их заботу. Но получатели, напротив, предпочитают простую упаковку, считая её более практичной и менее расточительной.

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