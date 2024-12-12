Принц Уильям рассказал, как королевская семья проведёт зимние праздники

Во дворце всегда с большим трепетом готовятся к Рождеству и Новому году. Принц Уильям рассказал, что королевская семья уже начала предпраздничные хлопоты. Ожидается, что на традиционном рождественском ужине в этом году будут присутствовать 45 членов семьи.

Как и всегда, праздник пройдёт в поместье Сандрингем-Хаус — это уютная усадьба, которая находится в Норфолке, в окружении 20 тысяч охотничьих угодий. Разумеется, среди приглашённых есть все самые важные представители королевской семьи.

Готов ли я к Рождеству? Пока точно нет! Столько всего нужно сделать, поскольку это редкий случай, когда мы все собираемся в одной комнате, — заявил принц.

Уильям рассказал, что планирует провести каникулы в уютной обстановке, лишь изредка отправляясь на прогулку с женой, детьми и любимыми собаками.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.