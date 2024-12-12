104-летняя жительница Британии раскрыла свой «кулинарный» секрет долголетия

Бетти Майнфанвэй Буллок уверена, что это блюдо по-настоящему «волшебное». Недавно жительнице британского графства Кент исполнилось 104 года. Главным секретом долголетия Бетти называет кулинарные традиции городка Рил, в котором она родилась и росла.

Я выросла на берегу моря. У нас был пляж с золотым песком. Это самое счастливое время в моей жизни! В Риле картофель стоил один пенс, а рыба — два, так что всего выходило три пенса. Вот почему я так долго живу — фиш-энд-чипс, — рассказала Буллок.

Любимым напитком Бетти всегда были смузи и свежевыжатые соки. Кроме того, долгожительница никогда не употребляла алкоголь, не курила, а на работу каждый день ездила на велосипеде.

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