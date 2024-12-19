Диетолог назвала 16 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать

Хотя заморозка сохраняет большинство продуктов питания, она может повлиять на качество некоторых из них. Диетолог Мэгги Мун назвала 16 продуктов, которые лучше не замораживать — в противном случае они могут потерять вкус и текстуру.

Так, заморозке не подлежат следующие продукты:

Листовая зелень: из-за высокого содержания воды её текстура становится мягкой. Свежие фрукты и овощи: заморозка может привести к ухудшению качества. Свежие травы: при размораживании становятся мягкими и теряют привлекательный вид. Яйца: замораживание в скорлупе может привести к трещинам и ухудшению текстуры. Молочные продукты: многие из них расслаиваются или теряют текстуру после разморозки. Желе: при замораживании теряет свою структуру и становится водянистым. Жареные блюда: они теряют хрустящую текстуру и становятся менее аппетитными. Варёные макароны и рис: они становятся мягкими и теряют текстуру. Некоторые приправы: могут стать горькими. Майонезные и сливочные запеканки: расслаиваются и теряют качество. Вяленое мясо: имеет короткий срок хранения в морозильнике. Фаршированная птица: заморозка может привести к росту бактерий. Кофе: впитывает влагу и запахи, что ухудшает его вкус. Консервы и газированные напитки: могут лопнуть при замораживании. Некоторые специи: могут потерять свой вкус. Некоторые виды глазури: при заморозке теряют текстуру и становятся липкими.

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