Диетолог назвала 16 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
Хотя заморозка сохраняет большинство продуктов питания, она может повлиять на качество некоторых из них. Диетолог Мэгги Мун назвала 16 продуктов, которые лучше не замораживать — в противном случае они могут потерять вкус и текстуру.
Так, заморозке не подлежат следующие продукты:
- Листовая зелень: из-за высокого содержания воды её текстура становится мягкой.
- Свежие фрукты и овощи: заморозка может привести к ухудшению качества.
- Свежие травы: при размораживании становятся мягкими и теряют привлекательный вид.
- Яйца: замораживание в скорлупе может привести к трещинам и ухудшению текстуры.
- Молочные продукты: многие из них расслаиваются или теряют текстуру после разморозки.
- Желе: при замораживании теряет свою структуру и становится водянистым.
- Жареные блюда: они теряют хрустящую текстуру и становятся менее аппетитными.
- Варёные макароны и рис: они становятся мягкими и теряют текстуру.
- Некоторые приправы: могут стать горькими.
- Майонезные и сливочные запеканки: расслаиваются и теряют качество.
- Вяленое мясо: имеет короткий срок хранения в морозильнике.
- Фаршированная птица: заморозка может привести к росту бактерий.
- Кофе: впитывает влагу и запахи, что ухудшает его вкус.
- Консервы и газированные напитки: могут лопнуть при замораживании.
- Некоторые специи: могут потерять свой вкус.
- Некоторые виды глазури: при заморозке теряют текстуру и становятся липкими.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Комментарии