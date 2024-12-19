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Диетолог назвала 16 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать

Диетолог назвала 16 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
6 продуктов ни в коем случае нельзя замораживать
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Хотя заморозка сохраняет большинство продуктов питания, она может повлиять на качество некоторых из них. Диетолог Мэгги Мун назвала 16 продуктов, которые лучше не замораживать — в противном случае они могут потерять вкус и текстуру.

Так, заморозке не подлежат следующие продукты:

  1. Листовая зелень: из-за высокого содержания воды её текстура становится мягкой.
  2. Свежие фрукты и овощи: заморозка может привести к ухудшению качества.
  3. Свежие травы: при размораживании становятся мягкими и теряют привлекательный вид.
  4. Яйца: замораживание в скорлупе может привести к трещинам и ухудшению текстуры.
  5. Молочные продукты: многие из них расслаиваются или теряют текстуру после разморозки.
  6. Желе: при замораживании теряет свою структуру и становится водянистым.
  7. Жареные блюда: они теряют хрустящую текстуру и становятся менее аппетитными.
  8. Варёные макароны и рис: они становятся мягкими и теряют текстуру.
  9. Некоторые приправы: могут стать горькими.
  10. Майонезные и сливочные запеканки: расслаиваются и теряют качество.
  11. Вяленое мясо: имеет короткий срок хранения в морозильнике.
  12. Фаршированная птица: заморозка может привести к росту бактерий.
  13. Кофе: впитывает влагу и запахи, что ухудшает его вкус.
  14. Консервы и газированные напитки: могут лопнуть при замораживании.
  15. Некоторые специи: могут потерять свой вкус.
  16. Некоторые виды глазури: при заморозке теряют текстуру и становятся липкими.
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