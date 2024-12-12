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ИМТ устарел: новый индекс может рассказать больше о вашем здоровье

ИМТ устарел: новый индекс может рассказать больше о вашем здоровье
Новый индекс может рассказать больше о здоровье
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Индекс массы тела (ИМТ) долгое время использовался как стандартный инструмент для оценки веса и рисков для здоровья, однако его эффективность подвергается сомнению. В последние годы ИМТ критикуется за то, что он не учитывает важные факторы, такие как распределение жира и мышечной массы, пишет Verywell Health.

Новый индекс округлости тела (ИОТ) сейчас начинает набирать популярность. Он включает в себя измерения талии и бёдер для более точной оценки распределения жира и, как показывают исследования, может быть лучшим предиктором риска заболеваний и смертности по сравнению с ИМТ.

Несмотря на многообещающие результаты, ОМК пока не стал широко используемым инструментом в клинической практике. Эксперты подчёркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы этот индекс мог стать стандартом в оценке здоровья.

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