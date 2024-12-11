В Переславле-Залесском пройдёт зимний ультратрейл Mad Fox Ultra Obsession

В одном из древнейших городов страны соберутся более 3500 атлетов. 14 и 15 декабря в Переславле-Залесском пройдёт ежегодный ультратрейл-марафон Mad Fox Ultra Obsession 2024. Участников ждут дистанции от 12,9 км до 165,2 км, а также соревнования для юных атлетов на 1 км и 3 км. Маршруты пролегают через красивейшие места и памятники архитектуры.

Беговой уик-энд начнётся с праздничного забега в костюмах на 2 км — Snowman Fun Trail 2К. В 16:00 мск на старт выйдут участники ультратрейла — Valhalla Race 100 miles. Любители экстрима преодолеют дистанцию в 165,2 км. Лимит на прохождение дистанции — 30 часов. А ещё 14 декабря свои силы попробуют юные атлеты: для бегунов в возрасте от 0 до 10 лет пройдёт забег Fun Run на 1 км, а спортсмены от 11 до 15 лет преодолеют 3 км в рамках Teen Ice Race 3K.

15 декабря первыми на дистанцию выйдут участники Mad Fox Ultra 50 miles. Они пробегут 90 км по бескрайним заснеженным просторам. Чуть позже стартуют участники забегов К10 (12,9 км) и К20 (25,8 км). Последними побегут продвинутые любители трейлраннинга, которые попробуют свои силы на дистанции К40 (40,7 км). В воскресенье также состоится корпоративная трейл-эстафета на 40 км.

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