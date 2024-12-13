Журнал Time назвал икону 2024 года. Им стал 77-летний британский певец

Звание досталось музыканту, которого знает каждый. Иконой 2024 года по версии журнала Time стал Элтон Джон. Певец снялся для специальной обложки издания и дал эксклюзивное интервью.

Джон рассказал, что с ранних лет научился всего добиваться самостоятельно, не рассчитывая на помощь. По словам артиста, ему пришлось это сделать из-за сложных отношений с матерью. В жизни музыканта было немало трудных периодов, однако умение радоваться мелочам помогает ему оставаться оптимистом.

Элтон Джон Фото: The Time

Я прихожу в искренний восторг, даже если речь идёт о покупке новой книги или картины, — рассказал Элтон.

Сейчас Джон проходит серьёзное лечение из-за проблем со здоровьем. Несколько месяцев назад он частично потерял зрение из-за опасной инфекции. Врачи делают всё возможное, чтобы вернуть артисту возможность видеть.

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