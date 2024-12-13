Назван самый простой способ, как выбрать вкусные мандарины

Этот лайфхак поможет наверняка узнать, насколько спелый и сладкий плод. Нутрициолог Ольга Панова рассказала, что при выборе мандаринов стоит обращать внимание на кожуру. По словам эксперта, самыми вкусными, как правило, оказываются плоды, у которых она прилегает плотно.

Когда вы выбираете мандарин, нужно обратить внимание на то, чтобы кожура достаточно плотно прилегала к самому плоду. Если она отходит либо есть какие-то пустоты, то это признак порчи мандарина, — сказала Панова.

Наличие веточки и листочка, по словам нутрициолога, вовсе не является признаком того, что мандарин окажется вкусным. Кроме того, стоит избегать плодов с тусклой и матовой кожурой. Скорее всего такие фрукты подморозились или не успели дозреть.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.