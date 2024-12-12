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В Москве заработало больше 110 катков во дворах и парках

Готовим коньки: в Москве заработало больше 110 катков во дворах и парках
Катки в Москве
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Новогодняя атмосфера приближается! По всей Москве заработали десятки катков с искусственным льдом. Весело провести время и насладиться морозной погодой можно на 111 площадках, расположенных во дворах и парках.

Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по подготовке районных катков с искусственным льдом, в настоящeе время они начали работать во всех округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано 111 открытых катков с искусственным льдом, больше всего в Южном (20), Юго-Восточном (19) и Северо-Восточном (18) административных округах, — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Каждый каток оборудован всем необходимым. Коньки можно использовать свои, а можно воспользоваться услугами проката. Согреться после сеанса получится в специальных пунктах отдыха. Кроме того, на всех площадках размещены точки питания и медпункты, а также есть охрана.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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