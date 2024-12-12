Меган Маркл показала рельефные мышцы рук в стильном образе на соревнованиях по поло

Не зря герцогиня Сассекская проводит часы на тренировках по пилатесу. Меган Маркл засветилась в одном из эпизодов документального сериала про принца Гарри. В серии показано, как герцогиня приезжала поддержать супруга на королевских соревнованиях по поло. Маркл выбрала образ, который выигрышно подчеркнул рельеф её мышц.

Актриса появилась на стадионе в летящем шёлковом платье с открытыми плечами. Она дополнила элегантный наряд классическими лодочками цвета слоновой кости и аккуратной сумочкой от Valentino. Меган сделала свой фирменный гладкий пучок и естественный макияж.

Меган Маркл Фото: Netflix

Меган — известная любительница фитнеса и пилатеса, и зачастую фокус её тренировок направлен именно на упражнения для области рук и плеч. Звёздный тренер Хлоя Бертон рассказывала, что также Маркл активно занимается боксом, который в том числе помогает сделать рельеф бицепсов и трицепсов более чётким.

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