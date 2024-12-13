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Эмили Ратаковски показала идеальный пресс в дерзком образе на ковровой дорожке

Эмили Ратаковски показала идеальный пресс в дерзком образе на ковровой дорожке
Эмили Ратаковски
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Модель стала гостьей светского вечера. На днях Эмили Ратаковски побывала на модном мероприятии в Милане. Манекенщица позировала перед фотографами в смелом образе, который идеально подчеркнул её рельефный пресс.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Фото: Stefania D'Alessandro/Getty Images

Эмили выбрала для выхода в свет топ с глубоким вырезом до талии, спортивные брюки клёш и кроссовки. А стильным акцентом в образе стала кожаная винтажная сумка. Ратаковски оставила волосы распущенными и сделала макияж со стрелками.

Модель часто называют обладательницей самого красивого пресса в Голливуде. Ради идеальной фигуры она несколько раз в неделю занимается в тренажёрном зале и ограничивает себя в потреблении жирной и вредной еды.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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