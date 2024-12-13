Женщина похудела на 82 кг, испугавшись надписи на своей медицинской карте

Жительница Великобритании поняла, что обязана взять себя в руки. Али Риджли всегда была дамой в теле, однако её это не беспокоило до одного момента. Во время приёма у врача весы показали, что вес Али составляет 146 кг. После этого доктор написал в карточке женщины, что у неё «морбидное ожирение».

Этот диагноз подразумевает то, что вес пациентки настолько большой, что рано или поздно может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Риджли настолько сильно испугалась за свою жизнь, что в тот же день записалась в группу по похудению. Примерно за год она сбросила 82 кг.

В конце концов я начала этот путь ради того, чтобы жить полной жизнью. Мне кажется, наконец-то я этим и занимаюсь. Я та женщина, которой всегда хотела быть! — рассказала Али.

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