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Снег не прекратится: синоптики дали неутешительный прогноз погоды в Москве

Снег не прекратится: синоптики дали неутешительный прогноз погоды в Москве
Синоптики дали неутешительный прогноз погоды
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Специалисты Гидрометцентра России рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни.

В выходные дни, 14 и 15 декабря, дневные температуры будут колебаться в пределах от -3 до -6 градусов. По ночам ожидается от -4 до -7 градусов.

Начало недели будет тёплым. В понедельник, вторник и среду метеорологи обещают от 0 до -5 градусов днём. В ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже отметки в -8 градусов.

В четверг, 19 декабря, будет холоднее: -2…-7 градусов днём и -5…-10 градусов ночью.

На протяжении всех этих дней ожидается снег различной интенсивности. На дорогах возможна гололедица.

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