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Стилист Влад Лисовец рассказал, в чём встречать 2025 год

Эксперт уверен, что главное — комфорт. Владислав Лисовец дал советы, как выбрать идеальный наряд для празднования Нового года. Стилист подчеркнул, что ориентироваться стоит на личные предпочтения, игнорируя то, что говорят астрологи.

Платье для женщины так же красиво, как и для мужчины — пиджак. Платье любого цвета и фасона обязательно должно быть более нарядным, поскольку это необычная ночь, — сказал Лисовец.

Влад отметил, что новогодний образ легко испортить чрезмерностью, поэтому стоит фокусироваться на гармоничных сочетаниях и аккуратности.

Старайтесь образ делать более спокойным, чтобы не переборщить и не превратиться в слишком кричащую даму, — посоветовал стилист.

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