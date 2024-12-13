Рецепт зимнего супа от доктора Амира Хана поможет обогатить зимний рацион белком

Британский телеведущий и врач Амир Хан поделился своим любимым рецептом зимнего овощного супа, который не только согревает в холодные дни, но и богат белком. Суп идеально подходит для тех, кто стремится разнообразить зимнее питание полезными и простыми в приготовлении блюдами.

Доктор Амир отметил, что основой его супа служат запечённые овощи, такие как тыква, морковь, лук, перец и помидоры. Для придания блюду дополнительной питательной ценности он добавляет фасоль и необычный ингредиент — хрустящие гренки из тофу, которые готовятся быстро и просто.

Ингредиенты:

1 тыква, разрезанная пополам и очищенная от семян;

3 моркови, нарезанные ломтиками;

2 репчатых лука;

2 перца;

10-12 помидоров черри;

4 очищенных зубчика чеснока;

1 перец чили;

щепотка паприки;

банка фасоли;

овощной бульон;

тофу.

Приготовление:

Сбрызните овощи и чеснок оливковым маслом и запекайте в духовке 40–45 минут. Пока овощи запекаются, натрите тофу и обжарьте на сковороде с каплей оливкового масла и небольшим количеством паприки. Вам нужно будет жарить его около 15 минут, пока он не станет хрустящим. Растворите кубик бульона примерно в 200 мл воды. После того как овощи будут готовы, измельчите их в блендере с бульоном. Возможно, вам придётся делать это поэтапно. Добавьте банку фасоли и чили и смешайте до получения однородной массы. После этого переложите смесь в кастрюлю и доведите до кипения. Подавайте с хрустящим тофу.

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