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Рецепт зимнего супа от доктора Амира Хана поможет обогатить зимний рацион белком

Рецепт зимнего супа от доктора Амира Хана поможет обогатить зимний рацион белком
Рецепт зимнего супа от доктора Амира Хана
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Британский телеведущий и врач Амир Хан поделился своим любимым рецептом зимнего овощного супа, который не только согревает в холодные дни, но и богат белком. Суп идеально подходит для тех, кто стремится разнообразить зимнее питание полезными и простыми в приготовлении блюдами.

Доктор Амир отметил, что основой его супа служат запечённые овощи, такие как тыква, морковь, лук, перец и помидоры. Для придания блюду дополнительной питательной ценности он добавляет фасоль и необычный ингредиент — хрустящие гренки из тофу, которые готовятся быстро и просто.

Ингредиенты:

  • 1 тыква, разрезанная пополам и очищенная от семян;
  • 3 моркови, нарезанные ломтиками;
  • 2 репчатых лука;
  • 2 перца;
  • 10-12 помидоров черри;
  • 4 очищенных зубчика чеснока;
  • 1 перец чили;
  • щепотка паприки;
  • банка фасоли;
  • овощной бульон;
  • тофу.

Приготовление:

  1. Сбрызните овощи и чеснок оливковым маслом и запекайте в духовке 40–45 минут.
  2. Пока овощи запекаются, натрите тофу и обжарьте на сковороде с каплей оливкового масла и небольшим количеством паприки. Вам нужно будет жарить его около 15 минут, пока он не станет хрустящим.
  3. Растворите кубик бульона примерно в 200 мл воды.
  4. После того как овощи будут готовы, измельчите их в блендере с бульоном. Возможно, вам придётся делать это поэтапно.
  5. Добавьте банку фасоли и чили и смешайте до получения однородной массы.
  6. После этого переложите смесь в кастрюлю и доведите до кипения.
  7. Подавайте с хрустящим тофу.
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