Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз: эксперты объяснили, почему

Несмотря на растущий спрос на путешествия, россияне всё чаще получают отказы в выдаче шенгенских виз. Процесс рассмотрения заявлений стал более строгим, рассказал «РИА Новости» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Эксперт отметил, что даже те страны, которые продолжают выдавать туристические визы гражданам России, рассматривают лишь небольшое количество заявок — от 100 до 50 в день.

Наши граждане по-прежнему хотят «визу впрок». И сейчас у визового и консульского центров есть возможность проверять бронирования и видеть, что билеты на самом деле не купленные, а отели только забронированы и не оплачены. Процент рассмотрения заявлений «под микроскопом» растёт.

Тем не менее поток туристов из России в Европу продолжает увеличиваться благодаря появлению рейсов из соседних стран, таких как Армения, Казахстан и Азербайджан.

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