Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

От +3 до -15 градусов: в Москве ожидаются температурные качели

Гидрометцентр России предупредил о сложных погодных условиях в столице на этой неделе.

Большая часть Европейской России находится под влиянием семейства циклонов. Они обеспечат в Москве и Московской области частую смену характера погоды и сложную динамику высоты снежного покрова. Атмосферное давление будет тоже колебаться, в пределах ниже нормы.

Во вторник, 17 декабря, в столице ожидаются снег, мокрый снег, порывы ветра до 18 метров в секунду, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. Ночью и днём температура составит 0…-2 градуса.

Ночью и днём в среду похолодает до -6…-8 градусов. К вечеру температура опустится ещё сильнее, до -12 градусов. Синоптики обещают небольшой снег, местами порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В ночь на четверг, 19 декабря, столбики термометров покажут -13…-15 градусов, но уже днём резко потеплеет до 0…-2 градусов. Москвичей ждёт небольшой снег, гололёд, порывистый ветер.

В пятницу воздух прогреется уже до +3…-2 градусов днём. В субботу, 21 декабря, прогнозируется +2…-3 градуса днём.

Читайте также: Опубликован прогноз погоды в Москве на декабрь

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.