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Учёные выяснили, сколько минут жизни человек теряет, когда съедает колбасу или хот-дог

Учёные выяснили, сколько минут жизни человек теряет, когда съедает колбасу или хот-дог
Один съеденный хот-дог сокращает жизнь
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Команда из Мичиганского университета определила продукты, которые сокращают продолжительность жизни. Как показало исследование, один съеденный хот-дог «забирает» у человека в среднем 36 минут, а если запить его газировкой, то показатель увеличивается ещё на 12 минут.

В рамках исследования учёные оценили более 5,8 тысячи продуктов и определили их пользу и вред путём анализа на основе содержащихся в них добавок, а также микро- и макроэлементов.

Самой вредной едой являются хот-доги, определили эксперты. За ними следуют колбасные изделия, которые могут стоить человеку 24 минут жизни.

Третье место заняли яйца и сэндвичи на завтрак. Каждый из них сокращает продолжительность здоровой жизни человека на 13,6 минут.

Исследователи также обнаружили, что сэндвич с арахисовым маслом и желе является лучшей пищей для продления здоровых лет — продукт дарит 32 минуты жизни.

Между тем орехи и семена продлевают жизнь на 24 минуты, а фрукты — на 10 минут.

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