Луковый латте: в Сети набирает популярность необычный рецепт кофе

Новый кулинарный тренд, зародившийся в Китае, стремительно распространяется по социальным сетям и обещает стать хитом в 2025 году. Речь идёт о луковом латте — напитке, в котором к обычному холодному латте добавляют нарезанный зелёный лук для создания неожиданного вкуса.

Луковый латте быстро завоевал внимание пользователей Сети по всему миру. Десятки создателей контента делятся своими попытками приготовления напитка.

Однако мнения об этом новом кулинарном тренде остаются неоднозначными. Большинство комментаторов признают, что предпочитают традиционные варианты кофе, считая луковый латте слишком экстремальным.

Тем не менее эксперты говорят, что в 2025 году этот напиток может оказаться на вершине популярности, став новым вызовом для гурманов всего мира.

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