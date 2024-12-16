Шоу, выставка и спортивные активности: что ждёт гостей фестиваля «Путешествие в Рождество»

Этой зимой, с 14 декабря по 12 января, в рамках проекта «Зима в Москве» в столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Жители столицы могут насладиться красивыми арт-объектами, инсталляциями, встретиться с героями любимых кинофильмов и мультфильмов, посетить выставку дизайнерских ёлок, а также получить удовольствие от просмотра уникальных ледовых шоу, созданных с участием профессиональных спортсменов и звёзд.

Помимо развлекательной составляющей, у гостей фестиваля есть возможность принять участие в специальном спортивном состязании «Самый сильный житель района», которое проходит на 26 окружных площадках Москвы. На каждой из них в присутствии профессиональных тренеров ежедневно и на протяжении всего фестиваля определяется рекорд дня. Для того чтобы получить звание «Самого сильного жителя района», необходимо удержать свой рекорд выше результатов всех остальных участников. Каждый, кто принимает участие в состязаниях, награждается приятными памятными призами. А победитель, обладатель рекорда, получает сладкий подарок, почётную медаль и гостевой визит в фитнес-клуб.

Принять участие в соревнованиях любой из дисциплин может каждый желающий. На окружных площадках профессиональные тренеры ждут как детей, так и взрослых в возрасте от 18 до 35 лет. Время работы площадок: с 15:00 до 21:00 в будние дни и с 12:00 до 21:00 – по выходным.

Для тех же, кто не хочет принимать участие в соревнованиях на площадках, есть дополнительные активности: веселые спортивные разминки, специальные тренажёры и перетягивание каната.

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