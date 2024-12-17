Около 4000 атлетов приняли участие в зимнем ультратрейл-марафоне Mad Fox Ultra Infinity

14 и 15 декабря в Переславле-Залесском состоялся ежегодный ультратрейл-марафон Mad Fox Ultra Obsession 2024. В рамках соревнований участники преодолели дистанции от 12,9 км до 165,2 км, а для юных любителей бега состоялись забеги на 1 и 3 км.
Открытием завершающего сезон бегового уикенда от команды Running Heroes Russia стал праздничный забег — Snowman Fun Trail 2К. Участники преодолели 2 км в новогодних костюмах и задали настроение всем атлетам и гостям мероприятия. Настоящие любители экстрима пробежали дистанцию 165,2 км, на которой их ждали лёд, буруны, сугробы, рвы, излучины рек и даже дикие и заброшенные места.
Во второй соревновательный день, 15 декабря, прошёл забег на 90 км — Mad Fox Ultra 50 miles, а также забеги K10 и K20 на 10 км и 20 км соответственно. Завершающим стартом этого бегового уикенда стал забег K40 на 40 км.
Фото: Running Heroes Russia
Дистанции Valhalla Race 100 miles, Mad Fox Ultra 50 miles и К40 официально сертифицированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), поэтому все финишёры на дистанциях 50 и 100 миль получили официальную оценку ITRA международной ассоциации Trail Running.
Победители и призёры на дистанции Valhalla Race 100 миль
Мужчины:
- Димитрий Романюк 22:40.38;
- Антон Нестеренко — 22:51.44;
- Владислав Левин — 22:57.57.
Женщины:
- Елена Гагарина — 23:57.16;
- Валентина Козлова — 25:54.39;
- Валентина Михайлова — 27:01.09.
Победители и призёры на дистанции Mad Fox Ultra 50 miles
Мужчины:
- Кирилл Быков — 10:00.38;
- Артём Зыкин — 10:02.54;
- Денис Володин — 10:07.40.
Женщины:
- Наталья Устюгова — 10:29.50;
- Юлия Тимофеева — 10:30.36;
- Мария Гостева — 11:05.54.
Победители и призёры на дистанции K40 Mad Fox Ultra Obsession 2024
Мужчины:
- Дмитрий Шунин — 03:20.43;
- Артём Цибак — 03:21.49;
- Алексей Макалюкин — 03:34.10.
Женщины:
- Виктория Коровина — 04:25.45;
- Наталья Мастеренко — 04:26.03;
- Елена Носкова — 04:33.53.
Победители и призёры дистанции К20 Mad Fox Ultra Obsession 2024
Мужчины:
- Егор Карпов — 02:33.44;
- Федор Андреянов — 02:33.47;
- Алексей Лукашин — 02:33.51.
Женщины:
- Марина Зайцева — 02:46.27;
- Инна Молчанова — 02:58.01;
- Алевтина Бузенкова — 03:00.34.
Победители и призёры дистанции K10 Mad Fox Ultra Obsession 2024
Мужчины:
- Дмитрий Саранцев — 01:20.41;
- Кирилл Иванцив — 01:20.42;
- Андрей Жуков — 01:21.21.
Женщины:
- Александра Войтова — 01:27.13;
- Елена Папижук — 01:29.22;
- Елизавета Макаренко — 01:33.35.
Победители и призёры в зимней корпоративной трейл-эстафете:
- R01 — МИР — 03:27.03;
- R12 — WONDER TRAIL — 03:29.47;
- R13 — НИИАС-1 — 03:55.15.
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