Около 4000 атлетов приняли участие в зимнем ультратрейл-марафоне Mad Fox Ultra Infinity

14 и 15 декабря в Переславле-Залесском состоялся ежегодный ультратрейл-марафон Mad Fox Ultra Obsession 2024. В рамках соревнований участники преодолели дистанции от 12,9 км до 165,2 км, а для юных любителей бега состоялись забеги на 1 и 3 км.

Открытием завершающего сезон бегового уикенда от команды Running Heroes Russia стал праздничный забег — Snowman Fun Trail 2К. Участники преодолели 2 км в новогодних костюмах и задали настроение всем атлетам и гостям мероприятия. Настоящие любители экстрима пробежали дистанцию 165,2 км, на которой их ждали лёд, буруны, сугробы, рвы, излучины рек и даже дикие и заброшенные места.

Во второй соревновательный день, 15 декабря, прошёл забег на 90 км — Mad Fox Ultra 50 miles, а также забеги K10 и K20 на 10 км и 20 км соответственно. Завершающим стартом этого бегового уикенда стал забег K40 на 40 км.

Фото: Running Heroes Russia

Дистанции Valhalla Race 100 miles, Mad Fox Ultra 50 miles и К40 официально сертифицированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), поэтому все финишёры на дистанциях 50 и 100 миль получили официальную оценку ITRA международной ассоциации Trail Running.

Победители и призёры на дистанции Valhalla Race 100 миль

Мужчины:

Димитрий Романюк 22:40.38;

Антон Нестеренко — 22:51.44;

Владислав Левин — 22:57.57.

Женщины:

Елена Гагарина — 23:57.16;

Валентина Козлова — 25:54.39;

Валентина Михайлова — 27:01.09.

Победители и призёры на дистанции Mad Fox Ultra 50 miles

Мужчины:

Кирилл Быков — 10:00.38;

Артём Зыкин — 10:02.54;

Денис Володин — 10:07.40.

Женщины:

Наталья Устюгова — 10:29.50;

Юлия Тимофеева — 10:30.36;

Мария Гостева — 11:05.54.

Победители и призёры на дистанции K40 Mad Fox Ultra Obsession 2024

Мужчины:

Дмитрий Шунин — 03:20.43;

Артём Цибак — 03:21.49;

Алексей Макалюкин — 03:34.10.

Женщины:

Виктория Коровина — 04:25.45;

Наталья Мастеренко — 04:26.03;

Елена Носкова — 04:33.53.

Победители и призёры дистанции К20 Mad Fox Ultra Obsession 2024

Мужчины:

Егор Карпов — 02:33.44;

Федор Андреянов — 02:33.47;

Алексей Лукашин — 02:33.51.

Женщины:

Марина Зайцева — 02:46.27;

Инна Молчанова — 02:58.01;

Алевтина Бузенкова — 03:00.34.

Победители и призёры дистанции K10 Mad Fox Ultra Obsession 2024

Мужчины:

Дмитрий Саранцев — 01:20.41;

Кирилл Иванцив — 01:20.42;

Андрей Жуков — 01:21.21.

Женщины:

Александра Войтова — 01:27.13;

Елена Папижук — 01:29.22;

Елизавета Макаренко — 01:33.35.

Победители и призёры в зимней корпоративной трейл-эстафете:

R01 — МИР — 03:27.03;

R12 — WONDER TRAIL — 03:29.47;

R13 — НИИАС-1 — 03:55.15.

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