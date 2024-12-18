Новогодний отдых в Турции на 30% выгоднее, чем в Сочи и Анапе

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о более привлекательных ценах на новогодние туры в Турцию. При сравнении цен на размещение в отелях категорий 3*, 4* и 5* с системой «all inclusive», а также тарифов на авиаперелёты выяснилось, что путешествие в Турцию на шесть ночей окажется значительно экономичнее, чем четырёхдневная поездка на российские курорты.

В отелях Сочи и Анапы, работающих по концепции «всё включено», ещё есть свободные номера на новогодние праздники. С учётом авиаперелёта поездка на четыре ночи обойдётся почти на 30% дороже, чем пакетный тур с перелётом на шесть ночей в Турции.

В частности, пакетный тур в Анталью с чартерным перелётом из Москвы на шесть ночей с питанием «всё включено» в отель 4* начинается от 105,4 тысячи рублей за двоих, тогда как минимальная цена аналогичного тура в Сочи или Анапу на четыре ночи превышает эту сумму почти на треть. Даже при учёте автомобильного путешествия в Анапу, которое может показаться более бюджетным вариантом, итоговая стоимость всё равно оказывается выше, чем в Турции.

Разница в цене становится ещё заметнее при сравнении люксовых предложений: новогодний тур на пять ночей в отель Ostrova 4* в Сочи для двух человек обойдётся примерно в 1 100 000 рублей без учёта перелёта, тогда как тур на шесть ночей в отель MAXX Royal Belek Golf & SPA 5* в Белеке, Турция, составит около 599 098 рублей с учётом питания «ультра всё включено».

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