Девять предупреждающих признаков того, что вы едите слишком много соли

Хотя многие люди не замечают явных симптомов, чрезмерное употребление соли может вызвать долгосрочные негативные последствия для здоровья. Диетолог Карина Толентино перечислила признаки, которые могут указывать на высокое содержание натрия в вашем рационе.
- Жажда и обезвоживание. Избыточное потребление соли может привести к обезвоживанию, вызывая постоянную жажду и сухость во рту.
- Головные боли. Хронически высокий уровень натрия может спровоцировать головные боли, часто связанные с обезвоживанием.
- Усталость. Высокое потребление соли способно привести к гипернатриемии, что вызывает усталость и слабость.
- Учащённое сердцебиение. Это связано с дисбалансом электролитов, что и провоцирует учащённое сердцебиение.
- Вздутие живота и отёки. Задержка жидкости, вызванная высоким содержанием натрия, может привести к вздутию живота и отёкам.
- Увеличение веса. Задержка жидкости может временно увеличить вес, а также способствовать накоплению жировой массы.
- Гипертония. Потребление более пяти граммов натрия в день связано с повышением артериального давления и риском сердечно-сосудистых заболеваний.
- Проблемы с пищеварением. Высокий уровень натрия может вызывать тошноту, расстройства желудка и диарею.
- Нарушения сна. Задержка жидкости и высокое давление способны привести к нарушениям сна и обструктивному апноэ.
Для снижения потребления соли следует отказаться от продуктов с высоким его содержанием. Среди них — колбасы, бургеры, чипы, крекеры, соусы, заправки для салатов.
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