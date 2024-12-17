Как провести выходные: в Москве открылись две трассы для беговых лыж

В столичных районах Крылатское и Куркино открылись две трассы для беговых лыж.

На территории Гребного канала Москва оборудован маршрут протяжённостью 4,3 км, а в Гольф Центре Москва — 800 м. Обе трассы — с естественным снегом и приспособлены под классический и коньковый ход.

«Я всегда стараюсь поддерживать форму, и зимой для меня лучшая альтернатива тренировкам на воде — беговые лыжи. Сейчас зима радует нас ранним снегом, и появилась отличная возможность насладиться этим видом спорта. Благодаря сотрудникам Гребного канала Москва для всех желающих проложена великолепная лыжная трасса вдоль канала.

Хочу пригласить спортсменов и всех любителей активного отдыха посетить эту трассу! Независимо от вашего уровня подготовки — будь вы новичок или опытный лыжник, — беговые лыжи подарят вам море положительных эмоций», — сказал российский гребец-байдарочник, олимпийский чемпион Юрий Постригай.

Трассы открыты ежедневно для всех желающих, для посетителей доступен центр проката лыжного инвентаря и оборудованы тёплые раздевалки.

Адреса лыжных трасс:

гребной канал Москва: ул. Крылатская, земельный участок 2/2. Время работы: ежедневно с 8:00 до 19:30;

гольф-центр Москва: ул. Юровская, земельный участок 1А. Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

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