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Врач рассказал, чем можно заразиться через тренажёры в спортзале

Врач рассказал, чем можно заразиться через тренажёры в спортзале
Чем можно заразиться через тренажёры в спортзале
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О рисках заражения различными инфекциями в спортивных залах рассказал врач скорой помощи из Калифорнии Джо Уиттингтон. Эксперт ответил на сообщение в соцсетях от мужчины — он рассказал, что после прикосновения к тренажёру почувствовал дискомфорт в глазах, а визит к врачу подтвердил диагноз хламидиоз.

Можно ли действительно заразиться хламидиозом через спортивное оборудование? Заражение в первую очередь происходит при совершении действий, а не при бытовом контакте или прикосновении к поверхностям. Так что, если вы не делаете что-то очень необычное с этими тренажёрами, вы в безопасности.

Между тем врач предупредил, что через тренажёры можно заразиться MRSA (метициллинрезистентный золотистый стафилококк), стригущим лишаем и кожными бородавками.

Поэтому в спортивном зале Джо Уиттингтон рекомендует протирать оборудование перед использованием.

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