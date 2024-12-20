Профессор Пироговского университета назвал главные тренды медицины в 2024 году

О самых перспективных медицинских технологиях уходящего года рассказал Денис Ребриков — молекулярный биолог, генетик, доктор биологических наук, профессор РАН, проректор по научной работе Пироговского университета.

Одним из главных трендов он назвал создание персонализированных высокотехнологичных препаратов, основанных на достижениях клеточной и молекулярной биологии, а также генетики. Одним из ярких примеров стала разработка нового препарата для лечения болезни Бехтерева — аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система атакует собственные белки организма. Учёные из Пироговского университета разработали способ, позволяющий отключить эту опасную реакцию иммунитета.

Также Денис Ребриков отметил создание Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, где проводятся сложные исследования и создаются современные лекарства. Он был создан в рамках программы геномных центров.

Особое внимание учёный уделил развитию технологии CRISPR-Cas9, за которую в 2020 году дали Нобелевскую премию двум исследовательницам.

Технология CRISPR-Cas9 нашла своё применение не только в медицине. С её помощью можно создавать бактериальные штаммы-продуценты, новые сорта растений и животных с улучшенными характеристиками.

Кроме того, Денис Ребриков упомянул о развитии технологий использования скаффолдов — специальных структур, поддерживающих мягкие ткани и органы в организме. Это своего рода каркас, который заполняется живыми клетками и затем пересаживается пациентам.

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