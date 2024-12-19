Эксперт назвал праздничные привычки, которые могут стать причиной болезней

Сезонные привычки могут увеличить вероятность развития вирусных заболеваний, говорит фармацевт Фил Дэй. Он выделил три основных фактора риска, на которые стоит обратить особое внимание в зимнее время.

Использование обогревателей в помещении. Сухой воздух из-за обогревателей может привести к обезвоживанию слизистых оболочек горла, делая их более восприимчивыми к инфекциям и воспалительным процессам. Дополнительный риск возникает при использовании каминов, так как древесный дым содержит частицы, способные раздражать дыхательную систему.

Воздействие холодного воздуха. Пребывание на морозе может раздражать носовые проходы, увеличивая вероятность развития синусита — бактериального воспаления пазух носа. Образуемая из-за этого заложенность носа создаёт благоприятные условия для размножения бактерий. Чтобы защититься от таких последствий, рекомендуется носить шарф, закрывающий нос и рот, и избегать длительного пребывания на холоде.

Употребление алкоголя. Чрезмерное потребление спиртных напитков в праздничные дни может способствовать развитию инфекций мочевых путей. Частое посещение уборной увеличивает потерю жидкости, что ведёт к обезвоживанию. Помимо этого, алкоголь ослабляет иммунную систему, снижая способность организма противостоять бактериям.

Напомним, безопасной дозы алкоголя не существует.

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