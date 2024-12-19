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Геронтолог Стражеско назвала диету, способную продлить молодость

Геронтолог Стражеско назвала диету, способную продлить молодость
Названа диета, способная продлить молодость
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Ограничение калорийности питания может не только помочь похудеть, но и продлить молодость, заявила Ирина Стражеско — геронтолог, заместитель директора по трансляционной медицине Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета.

Эксперт отметила, что ограничение калорийности позволяет сократить повреждение ДНК и РНК благодаря снижению уровня окислительного стресса в организме. Это, в свою очередь, стимулирует процесс аутофагии — разрушения старых и повреждённых белков, а также клеточных структур, повышая устойчивость клеток к стрессу. Все эти механизмы помогают замедлить старение и предупредить развитие возрастных заболеваний.

По словам Ирины Стражеско, основные положительные эффекты от ограничения калорийности включают:

  • нормализацию гормонального фона;
  • сокращение жировой массы и увеличение мышечной ткани;
  • улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, включая снижение артериального давления и частоты сердцебиения;
  • снижение уровня «плохого» холестерина в крови;
  • повышение чувствительности тканей к инсулину;
  • снижение уровня сахара в крови;
  • улучшение работы мозга;
  • стимуляцию обновления всех тканей организма.

Эффективность гипокалорийной диеты подтверждается клиническими испытаниями и, в частности, исследованиями долгожителей, проживающих на острове Окинава в Японии. Ирина Стражеско подчеркнула, что для достижения желаемого результата необходимо внимательно отслеживать ежедневное потребление и расход калорий, а также долгосрочно соблюдать диету с ограничением калорий.

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