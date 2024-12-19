Геронтолог Стражеско назвала диету, способную продлить молодость

Ограничение калорийности питания может не только помочь похудеть, но и продлить молодость, заявила Ирина Стражеско — геронтолог, заместитель директора по трансляционной медицине Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета.

Эксперт отметила, что ограничение калорийности позволяет сократить повреждение ДНК и РНК благодаря снижению уровня окислительного стресса в организме. Это, в свою очередь, стимулирует процесс аутофагии — разрушения старых и повреждённых белков, а также клеточных структур, повышая устойчивость клеток к стрессу. Все эти механизмы помогают замедлить старение и предупредить развитие возрастных заболеваний.

По словам Ирины Стражеско, основные положительные эффекты от ограничения калорийности включают:

нормализацию гормонального фона;

сокращение жировой массы и увеличение мышечной ткани;

улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, включая снижение артериального давления и частоты сердцебиения;

снижение уровня «плохого» холестерина в крови;

повышение чувствительности тканей к инсулину;

снижение уровня сахара в крови;

улучшение работы мозга;

стимуляцию обновления всех тканей организма.

Эффективность гипокалорийной диеты подтверждается клиническими испытаниями и, в частности, исследованиями долгожителей, проживающих на острове Окинава в Японии. Ирина Стражеско подчеркнула, что для достижения желаемого результата необходимо внимательно отслеживать ежедневное потребление и расход калорий, а также долгосрочно соблюдать диету с ограничением калорий.

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