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Владимир Путин рассказал, с кем он выпил бы чашку чая

Владимир Путин рассказал, с кем он выпил бы чашку чая
Владимир Путин
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На итоговой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос, с кем из ныне живущих и ушедших личностей он хотел бы выпить чашку чая. Президент России отметил, что ему хотелось бы чаще встречаться с друзьями и близкими, чтобы пообщаться и провести время вместе.

Что касается ушедших из жизни мировых лидеров, Владимиру Путину было интересно выпить чашку чая с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем.

«С интересом вспоминаю наши разговоры, они были для меня полезными», — заявил Путин на пресс-конференции.

Также президент России добавил, что побеседовал бы с экс-президентом Франции Жаком Шираком и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

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