Российская модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже

Ей было всего 34 года. Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая трагически погибла в Париже в результате ДТП, пишет телеграм-канал «База» со ссылкой на слова близких погибшей.

Сообщается, что трагедия произошла ещё в начале декабря из-за лобового столкновения двух автомобилей на перекрёстке. После удара одна из машин сбила Светлану — в этот момент она находилась на тротуаре.

Церемония прощания состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

Светлана Савицкая родилась в Москве в 1990 году. Она окончила продюсерское направление в Российской академии музыки имени Гнесиных, а позже продолжила обучение в юридической школе в Лондоне.

За свою карьеру Светлана успела добиться успеха как модель, фотограф и ведущая. Она снималась для известных изданий, таких как L’Officiel, Harper’s Bazaar, Glamour, а также вела передачи на каналах «Пятница», Europa Plus TV и ЖарА TV.