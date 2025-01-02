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Сомнолог посоветовал пить этот сок за два часа до сна

Сомнолог посоветовал пить этот сок за два часа до сна
Сомнолог посоветовал пить один сок перед сном
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Раскрыта неожиданная польза вишнёвого сока. Сомнолог Шам Сингх советует пить этот напиток для улучшения качества сна.

Эксперт по сну объяснил, что вишнёвый сок содержит мелатонин, который регулирует циркадные ритмы и способствует качественному отдыху. Об этом сообщает издание GB News.

Шам Сингх уточнил, что оптимальный временной промежуток для употребления сока — за один-два часа до сна. За это время мелатонин успевает адаптироваться в организме, обеспечивая лучшее засыпание.

Сомнолог также отметил, что для получения максимального эффекта вишнёвый сок нужно пить регулярно.

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