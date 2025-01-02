Сомнолог посоветовал пить этот сок за два часа до сна

Раскрыта неожиданная польза вишнёвого сока. Сомнолог Шам Сингх советует пить этот напиток для улучшения качества сна.
Эксперт по сну объяснил, что вишнёвый сок содержит мелатонин, который регулирует циркадные ритмы и способствует качественному отдыху. Об этом сообщает издание GB News.
Шам Сингх уточнил, что оптимальный временной промежуток для употребления сока — за один-два часа до сна. За это время мелатонин успевает адаптироваться в организме, обеспечивая лучшее засыпание.
Сомнолог также отметил, что для получения максимального эффекта вишнёвый сок нужно пить регулярно.
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