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Эндокринолог Табеева назвала самую вредную еду на новогоднем столе

Эндокринолог Табеева назвала самые вредные блюда на новогоднем столе
Самая вредная еда на новогоднем столе
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Испортить праздник могут три группы продуктов. Об этом предупредила Камиля Табеева — эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC).

Первая — это продукты, которые человек никогда не пробовал. Например, экзотические фрукты, соусы с большим количеством специй, морепродукты.

Необычный продукт может вызвать аллергию.

Вторая «вредная» группа — необычные сочетания. Даже если в состав блюда входят знакомые продукты, когда ингредиентов слишком много или их сочетание непривычно для организма, возможны нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Так происходит из-за того, что для переваривания сложного блюда организму не хватает ферментов.

Наконец, очень вредны сладкие газированные напитки. Они содержат огромное количество сахара, их важно ограничить, даже если из-за солёных блюд вы почувствовали жажду.

Лучше в течение вечера пить больше чистой воды.
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