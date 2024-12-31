Как избежать пищевого отравления после новогоднего застолья? Восемь советов от врача

Простые правила помогут минимизировать риски появления неприятных симптомов после праздничной ночи. Об этом говорит эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева.

Эксперт дала восемь действенных советов.

Покупайте продукты заранее. Как правило, когда мы отправляемся в магазин в спешке, то подходим к выбору продуктов менее внимательно — можем не проверить срок годности, не заметить повреждённую упаковку. Избегайте необычных сочетаний и экзотических продуктов, которые вы и ваши гости никогда не пробовали. Кроме неприятных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), они могут вызвать сильную аллергию. Добавьте в меню максимум свежих продуктов (овощей, зелени) и богатых клетчаткой. Старайтесь готовить как можно больше блюд день в день (то есть утром 31 декабря). Если нарезаете салат накануне, не заправляйте его до застолья. С майонезом и другими заправками он портится в разы быстрее. Не доедайте то, что простояло на столе всю ночь. При первых признаках несвежести продукты нужно выбросить. Пейте больше воды. В новогодних блюдах, как правило, достаточно много соли, вы будете чувствовать жажду. Вредные напитки (алкоголь, напитки с сахаром) важно ограничить. Не употребляйте их для утоления жажды, оставьте на десерт и для поздравлений. Если вы знаете, что отравление для вас — частая проблема, не рискуйте. Выпейте предварительно сорбенты и ферментные препараты, которые помогут организму усвоить разнообразную пищу.

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