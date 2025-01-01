Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Как восстановить печень после праздников: врач-гастроэнтеролог дал семь советов

После обильной пищи в праздники печень работает на пределе возможностей. Как восстановить орган, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

Врач предлагает семь простых, но действенных советов, которые помогут улучшить работу печени:

Правильное питание. Увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, богатых антиоксидантами: это, например, брокколи, шпинат, ягоды. Включите в рацион цельнозерновые продукты, нежирные белки (рыба, курица, бобовые) и полезные жиры (авокадо, орехи). Гидратация. Пейте достаточно воды (не менее 1,5-2 литров в день) для поддержания гидратации и выведения токсинов. Ограничение алкоголя. Сведите к минимуму или полностью исключите алкоголь. Физическая активность. Регулярные физические нагрузки помогут улучшить обмен веществ и поддержать здоровье печени. Отказ от вредных привычек. Избегайте курения и избыточного потребления кофеина. Добавки и травы. Рассмотрите возможность использования расторопши и других трав, известных своими свойствами по поддержке печени — но только после консультации с врачом. Регулярный сон. Обеспечьте себе достаточное количество сна для восстановления организма.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете помочь печени восстановиться и улучшить общее состояние здоровья.

Читайте также: Доктор назвал очищающий печень напиток

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.