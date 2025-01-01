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Как восстановить печень после праздников: врач-гастроэнтеролог дал семь советов

Как восстановить печень после праздников: врач-гастроэнтеролог дал семь советов
Как восстановить печень после праздников
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После обильной пищи в праздники печень работает на пределе возможностей. Как восстановить орган, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

Врач предлагает семь простых, но действенных советов, которые помогут улучшить работу печени:

  1. Правильное питание. Увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, богатых антиоксидантами: это, например, брокколи, шпинат, ягоды. Включите в рацион цельнозерновые продукты, нежирные белки (рыба, курица, бобовые) и полезные жиры (авокадо, орехи).
  2. Гидратация. Пейте достаточно воды (не менее 1,5-2 литров в день) для поддержания гидратации и выведения токсинов.
  3. Ограничение алкоголя. Сведите к минимуму или полностью исключите алкоголь.
  4. Физическая активность. Регулярные физические нагрузки помогут улучшить обмен веществ и поддержать здоровье печени.
  5. Отказ от вредных привычек. Избегайте курения и избыточного потребления кофеина.
  6. Добавки и травы. Рассмотрите возможность использования расторопши и других трав, известных своими свойствами по поддержке печени — но только после консультации с врачом.
  7. Регулярный сон. Обеспечьте себе достаточное количество сна для восстановления организма.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете помочь печени восстановиться и улучшить общее состояние здоровья.
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