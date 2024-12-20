Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

На фестивале «Путешествие в Рождество» открылась площадка для кёрлинга

На фестивале «Путешествие в Рождество» открылась площадка для кёрлинга
Открылась площадка для кёрлинга
Аудио-версия:
Комментарии

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» по проекту «Зима в Москве» работает площадка «Рождественский кёрлинг». С 14 декабря по 12 января москвичи и гости города смогут заняться этим видом спорта, поучаствовать в мастер-классах и мини-турнирах, а также посмотреть выступления профессиональных спортсменов и соревнования любительских команд.

Площадка будет работать на Школьной улице между домами 35 и 41 с 12:00 до 21:00.

На площадке расположились две ледовые дорожки длиной 35 м и шириной 4 м. В распоряжении посетителей — весь необходимый для игры инвентарь: два комплекта по 16 камней, щётки, слайдеры и жилетки разных цветов, чтобы было удобнее делиться на команды. Профессиональные спортсмены-инструкторы разъяснят правила игры и дадут полезные советы, а также будут ежедневно проводить мастер-классы.

В тренировках смогут участвовать все желающие старше девяти лет. Но попробовать свои силы в кёрлинге и просто покататься на льду смогут даже дошкольники под присмотром родителей и инструкторов: для них проведут мастер-классы и мини-турниры, а также спортивные конкурсы и викторины.

Предварительная запись осуществляется на сайте Федерации кёрлинга России. Те, кто не успеет зарегистрироваться, всё равно смогут прийти на площадку и принять участие в играх: одна из дорожек будет работать в режиме живой очереди в будние дни с 18:00 до 21:00. Всего гости смогут провести более 3000 партий в кёрлинг.

Читайте также:
Готовим коньки: в Москве заработало больше 110 катков во дворах и парках

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android