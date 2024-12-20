На фестивале «Путешествие в Рождество» открылась площадка для кёрлинга

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» по проекту «Зима в Москве» работает площадка «Рождественский кёрлинг». С 14 декабря по 12 января москвичи и гости города смогут заняться этим видом спорта, поучаствовать в мастер-классах и мини-турнирах, а также посмотреть выступления профессиональных спортсменов и соревнования любительских команд.

Площадка будет работать на Школьной улице между домами 35 и 41 с 12:00 до 21:00.

На площадке расположились две ледовые дорожки длиной 35 м и шириной 4 м. В распоряжении посетителей — весь необходимый для игры инвентарь: два комплекта по 16 камней, щётки, слайдеры и жилетки разных цветов, чтобы было удобнее делиться на команды. Профессиональные спортсмены-инструкторы разъяснят правила игры и дадут полезные советы, а также будут ежедневно проводить мастер-классы.

В тренировках смогут участвовать все желающие старше девяти лет. Но попробовать свои силы в кёрлинге и просто покататься на льду смогут даже дошкольники под присмотром родителей и инструкторов: для них проведут мастер-классы и мини-турниры, а также спортивные конкурсы и викторины.

Предварительная запись осуществляется на сайте Федерации кёрлинга России. Те, кто не успеет зарегистрироваться, всё равно смогут прийти на площадку и принять участие в играх: одна из дорожек будет работать в режиме живой очереди в будние дни с 18:00 до 21:00. Всего гости смогут провести более 3000 партий в кёрлинг.

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