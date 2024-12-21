Синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в России в новогоднюю ночь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз погоды на новогоднюю ночь для европейской части России. По его словам, температура воздуха в этот период составит около -5 градусов.

Метеоролог уточнил, что на севере и в Западной Сибири ожидается понижение температуры до -10 градусов, а в Заволжье — до -15 градусов. На Южном Урале и в Зауралье столбики термометров могут опуститься до -20 градусов, в то время как на юге страны температура останется +5 градусов.

Евгений Тишковец добавил, что окончательные прогнозы будут корректироваться ближе к празднику, но на данный момент преобладают сценарии с относительно тёплой погодой.

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