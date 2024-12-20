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Психиатр Шмилович рассказал, затронула ли Россию пандемия психических расстройств

Психиатр Шмилович рассказал, затронула ли Россию пандемия психических расстройств
Затронула Россию пандемия психических расстройств?
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно из-за депрессии и тревожности люди пропускают 12 млрд рабочих дней — американские издания уже назвали происходящее «пандемией психических расстройств». Однако, по словам Андрея Шмиловича, доктора медицинских наук и заведующего кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета, в России ситуация выглядит иначе.

Психиатр отмечает, что общая заболеваемость психическими расстройствами в стране остаётся на уровне 7-10% на протяжении многих лет. Несмотря на то что многие люди страдают от психических нарушений, не обращаясь за помощью, говорить о «пандемии» нельзя. Отмечается тенденция к изменению характера психических заболеваний: растёт число лёгких форм, таких как психосоматика, и сокращается количество тяжёлых психических состояний.

Этот феномен называется патоморфозом, и он связан с массой биологических и психосоциальных факторов. В связи с этим увеличилось количество неинвалидизированных больных, а значит, и число дней нетрудоспособности по больничным листам. Это действительно может быть существенной проблемой для работодателей и повлиять на состояние рынка труда.

По словам эксперта, для решения этой проблемы необходимы комплексные меры, включая развитие амбулаторных психиатрических служб, интеграция психиатрической помощи в общую медицинскую практику, повышение доступности психиатрической помощи, уменьшение стигматизации и улучшение качества подготовки специалистов в этой сфере.

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