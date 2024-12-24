После шестидневной рабочей недели россиян ждут 11 выходных дней

Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января. Россияне готовятся к 11 дням отдыха после завершения шестидневной рабочей недели. Согласно производственному календарю, эта неделя начнётся 23 декабря и завершится 28 декабря.

Выходной день, который изначально должен был быть в субботу, 28 декабря, был перенесён на понедельник, 30 декабря. Таким образом, новогодние каникулы начнутся уже 29 декабря и продлятся до 8 января включительно. Кроме того, 31 декабря также станет выходным днём благодаря переносу выходного с 7 января 2024 года.

Стоит отметить, что первая рабочая неделя 2025 года будет короткой — всего два рабочих дня: 9 и 10 января.

Министерство труда и социальной защиты РФ уточнило, что регионы вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря. Работодателям, не относящимся к бюджетным организациям, рекомендовано учитывать финансовые возможности компании при предоставлении дополнительного оплачиваемого отдыха своим сотрудникам.

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