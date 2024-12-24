Дочь Брюса Уиллиса умилила публику редким фото с отцом

Актёр готовится встретить Рождество с близкими. В последнее время новые фотографии Брюса Уиллиса всё реже появляются в Сети. Однако в преддверии Нового года его дочь Скаут опубликовала свежий снимок с отцом.

Скаут и Брюс Уиллис Фото: Из личного архива Скаут Уиллис

На кадре запечатлён трогательный семейный момент, во время которого Брюс нежно обнимал дочку. Несмотря на тяжёлую болезнь, Уиллис по-прежнему узнаёт родных и старается как можно дольше удерживать в памяти все трогательные воспоминания, связанные с любимыми.

Близкие Брюса рассказывали, что на данный момент его состояние стабильно настолько, насколько это возможно. Врачи предупреждают, что со временем болезнь актёра будет прогрессировать и сделать с этим, к сожалению, ничего нельзя. Пока от деменции не существует лекарства.

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