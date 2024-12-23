В Москве состоялся международный турнир по фитнес-аэробике МATRESHKA&MISHKA

В соревнованиях принимали участие спортсмены России, Кубы, Индии и Перу. С 14 по 18 декабря на волейбольной арене «Динамо» в Москве проходил международный турнир по фитнес-аэробике МATRESHKA&MISHKA. Спортсмены выступали в 5 аккредитованных дисциплинах: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа.

Участников турнира встретила на площадке сказочная новогодняя атмосфера — нарядная ёлка, снежинки, фотозоны и выступление детского музыкального театра «Домисолька». А специальный комплекс спортивных упражнений выполняли даже Дед Мороз и Снегурочка.

Призовой фонд турнира составил 1 800 000 рублей, победителям вручили кубки в виде матрешки и мишки, а также ароматные пряники Школы успеха ФФАР. Для спортсменов прошли мастер-классы по новым направлениям фитнес-аэробики и авторской хореографии, опытом поделился Владимир Тен, трёхкратный чемпион России и двукратный чемпион Европы по фитнес-аэробике в дисциплине хип-хоп.

Победители соревнований в старшей возрастной группе

Аэробика

Команда «Страйк Лирика», Москва

Аэробика 5 человек

Команда «Эскью-данс», Москва

Степ-аэробика

Команда «Экстрим», Республика Марий Эл

Хип-хоп

Команда «Уран», Пензенская область

Все итоги турнира опубликованы на официальном сайте ФФАР.

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