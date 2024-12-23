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«Афиша» дарит подарки покупателям билетов на новогодние шоу

Умная колонка, игрушки и не только: «Афиша» подготовила подарки посетителям новогодних шоу
«Афиша» дарит подарки
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Каждый сможет поучаствовать в электронной рождественской ярмарке. «Афиша» проводит уникальную праздничную акцию, которая подарит в два раза больше улыбок детям и их родителям! Каждую неделю компания разыгрывает специальные боксы среди посетителей новогодних ёлок.

Все покупатели билетов на новогодние шоу могут зарегистрироваться на специальном сайте и получить один из восьми подарков. В боксе могут оказаться: 2 билета на колесо обозрения «Солнце Москвы», набор для творчества, лимитированные ёлочные игрушки от Lamoda и blazar в коллаборации с художницей Викой Сорокиной, годовая подписка на аудиостриминговый сервис Звук, умная колонка SberBoom Mini 2 от SberDevices, а также детская зимняя книжка из новинок издательства «Альпина.Дети».

На «Афише» можно купить билеты на всевозможные новогодние шоу, которые понравятся малышам, школьникам и подросткам. Среди них — ледовые, театральные, музыкальные и сказочные представления. Розыгрыш подарков будет проводиться раз в неделю до 31 января. Подробные правила можно изучить на официальном сайте.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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