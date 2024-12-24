Оливье с лососем и «Мимоза» с тунцом: москвичи рассказали, как готовят новогодние салаты

У каждой семьи свои традиции. Жители столицы активно готовятся к Новому году. Многие уже закупили продукты для праздничного стола. Опрос, проведённый в рамках проекта «Активный гражданин», показал, что большинство москвичей планирует приготовить оливье, селёдку под шубой и салат «Мимоза».

Оказалось, что практически половина опрошенных делает оливье с вареной колбасой. Чуть менее популярна версия салата с говядиной. На третьем месте — с курицей. Кроме того, чуть менее 30% участников исследования предпочитают оливье со слабосолёным лососем, крабовым мясом, креветками или осётром горячего копчения.

Что же касается селёдки под шубой, то у каждого своя последовательность выкладывания ингредиентов. Большинство опрошенных начинают с картофеля, 29% сначала выкладывают слой рыбы, а уже потом добавляют лук, картофель, яйцо, морковь и свёклу. Чуть реже встречается комбинация: селёдка, картофель, лук, морковь, свёкла и яйца. Для «Мимозы» москвичи в основном используют горбушу. На втором месте сайра, а реже всего жители столицы добавляют в салат тунец.

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