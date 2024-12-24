Звезда «Зачарованных» Алисса Милано показала, как выглядит без макияжа и фильтров

На днях актрисе исполнилось 52 года. Алисса Милано известна публике по сериалу «Зачарованные», с момента премьеры которого прошло уже 26 лет. В честь своего дня рождения она опубликовала честное селфи без косметики и фильтров.

Алисса Милано Фото: Из личного архива Алиссы Милано

Это 52. Ни капли макияжа. Без фильтров. Я люблю вас всех, даже троллей. Если вы можете ненавидеть незнакомца, то я могу полюбить незнакомца, — написала Алисса под снимком.

Поклонники актрисы пошутили, что «Зачарованные» определённо повлияли на её жизнь. Иначе никак не объяснить то, что Милано выглядит прилично моложе своих лет. Впрочем, сама звезда уверена, что главный секрет красоты заключается в любви и заботе к себе.

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