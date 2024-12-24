Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано показала, как выглядит без макияжа и фильтров
Алисса Милано
Аудио-версия:
Комментарии

На днях актрисе исполнилось 52 года. Алисса Милано известна публике по сериалу «Зачарованные», с момента премьеры которого прошло уже 26 лет. В честь своего дня рождения она опубликовала честное селфи без косметики и фильтров.

Алисса Милано

Алисса Милано

Фото: Из личного архива Алиссы Милано

Это 52. Ни капли макияжа. Без фильтров. Я люблю вас всех, даже троллей. Если вы можете ненавидеть незнакомца, то я могу полюбить незнакомца, — написала Алисса под снимком.

Поклонники актрисы пошутили, что «Зачарованные» определённо повлияли на её жизнь. Иначе никак не объяснить то, что Милано выглядит прилично моложе своих лет. Впрочем, сама звезда уверена, что главный секрет красоты заключается в любви и заботе к себе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Дженнифер Лопес похвасталась стройными ногами в коротких шортах
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android