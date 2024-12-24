Новый год под пальмами: названа минимальная стоимость праздничных туров в Таиланд

Ради каникул у океана придётся потратиться. В Ассоциации туроператоров России рассказали, сколько будет стоить самый дешёвый тур в Таиланд в период новогодних праздников. По словам экспертов, за 10-дневное путешествие на двоих нужно отдать не меньше 200 тысяч рублей.

За эти деньги можно улететь на курорт Паттайя в первых числа января. Туроператоры предлагают варианты поездок с заселением в «трёшки» или в четырёхзвёздочные отели с завтраками. Чуть дороже выйдет тур с захватом Нового года.

Так, например, если вылететь из Москвы в Таиланд 25 декабря, то путешествие обойдётся минимум в 224 тысячи рублей на двоих. Тур включает в себя проживание в отеле среднего сегмента и включённые завтраки.

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