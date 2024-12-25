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Имбирные пряники: эксперты рассказали о пользе рождественского печенья

Имбирные пряники: эксперты рассказали о пользе рождественского печенья
Имбирные пряники
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Пряники содержат полезные специи и меньше калорий, чем обычные праздничные сладости. Это более здоровая альтернатива другим видам рождественского печенья, говорит Силке Раффайнер, эксперт по питанию из Центра потребителей Южного Тироля в Италии.

Имбирные пряники содержат меньше жира и калорий, но больше клетчатки, что обусловлено использованием ржаной муки. В составе лакомства также есть разнообразные специи, такие как корица, имбирь, анис, мускатный орех, гвоздика, кориандр, кардамон и фенхель. Они известны своим положительным влиянием на здоровье. Например, корица положительно влияет на пищеварение, а имбирь обладает противовоспалительными свойствами.

Добавление измельчённых орехов и сухофруктов в тесто делает пряники ещё более полезными, добавляют эксперты из Медицинского университета Граца. Орехи богаты белками, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами группы В, витамином Е и различными минералами. Сочетание орехов, сухофруктов и минимального количества сахара создаёт сбалансированный питательный профиль, сохраняя приятный вкус, но снижая калорийность.

Эксперты подчёркивают, что, несмотря на наличие полезных ингредиентов, не стоит злоупотреблять пряниками, особенно теми, которые покрыты сахарной или шоколадной глазурью.

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