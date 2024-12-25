Распространённые привычки во время праздников могут навредить здоровью мозга

Учёные из Университета Южной Австралии выяснили, что такие активные формы отдыха, как чтение, игра на музыкальных инструментах, прослушивание музыки, посещение церкви, положительно влияют на когнитивные функции. С другой стороны, малоподвижные занятия, такие как просмотр телевизора или компьютерные игры, приводят к ухудшению здоровья мозга. Исследование опубликовано в журнале The Journals of Gerontology: Series A.

Авторы подчёркивают, что не все виды малоподвижного образа жизни одинаково воздействуют на память и мышление. Для поддержания здоровья мозга важно уделять внимание тому, каким образом проходит ваше свободное время.

Для улучшения когнитивного здоровья во время праздников эксперты предлагают выбирать более активную деятельность, например, прогулки, танцы или интеллектуальную нагрузку. Малоподвижные виды деятельности, такие как просмотр телевизора, можно заменить чтением книг, прогулками или игрой на музыкальных инструментах.

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