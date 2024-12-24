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Экс-участница группы The Pussycat Dolls похвасталась стройными ногами

Экс-участница группы The Pussycat Dolls похвасталась стройными ногами
Эшли Робертс
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Артистка показала необычный образ для празднования Рождества. Певица и танцовщица Эшли Робертс уже готова к каникулам. 43-летняя экс-участница группы Pussycat Dolls в этот раз проводит самое волшебное время года в американском штате Аризона, где даже в конце декабря светит яркое солнце.

Эшли Робертс

Эшли Робертс

Фото: Из личного архива Эшли Робертс

В преддверии Рождества Робертс снялась в стильном ковбойском образе. Певица позировала перед камерой в красном боди и куртке с бахромой, а яркой изюминкой образа стали алые сапоги.

После ухода из группы Pussycat Dolls Эшли продолжает вести активный образ жизни. Певица регулярно ходит в спортивный зал, а также занимается танцами, что помогает ей держать себя в форме. Робертс рассказывала, что не представляет свои будни без физической активности, поэтому всегда находит время на тренировки.

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